Antalya’daki teleferik kazasında sanıklar hakim karşısında | Kocagöz: “Başımı öne eğecek hiçbir şeyim olmadı”

BAŞKAN KOCAGÖZ: BAŞIMI ÖNE EĞECEK BİR ŞEYİM OLMAMIŞTIR



Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz savunmasının başında, kazada yaşamını yitiren Memiş Gümüş’ün ailesine baş sağlığı, yaralılara şifa diledi.



Kocagöz, 1 Aralık 2023 tarihinden önce ANET Genel Müdürlüğü görevinden istifa ettiğini belirterek, şöyle konuştu:



“Daha sonra toplanan ANET yönetim kurulu istifamın kabulüne ve yetkilerimin alınmasına karar verdi. SGK’dan çıkışım yapılmış, maaş almadım. YSK tarafından belediye başkan adaylığım kabul edilmiştir.



Bakımların eksik olduğu iddiasını kabul etmiyorum. 28 Kasım 2023 tarihinden sonra görevde olmadığımdan suçlamaları kabul etmiyorum. 12 Nisan 2024’e kadar 4 ay 17 gün geçmiştir. Bu süre zarfında 137 günlük, 18 haftalık, 4 ay aylık ve yıllık bakımları yapılmıştır.



Geçmişe yönelik şahsımın suçlanması hatalıdır. Yüklenici firmanın bakım listesinin tamamı karşılanmıştır. Megatower ile çalışanlarının yetkisiz ve belgesiz çalışması doğru değildir. Mühendis değilim, bir yöneticiyim. Yöneticiler işi ehline devreder. 2017’den beri bu firmayla çalışılmıştır.



Bizim şirket olarak bakmamız gereken şey, sertifikasyon olarak ISO belgesi gereklidir. Bu şirket, Davraz’a bakım yapmaktadır. Benim çalıştığım sürece bir kişinin burnu kanamamıştır. ANET A.Ş’de birçok şirket vardır.



Başında işin ehli kişiler vardır. İddia edildiği gibi sertifikasız, eğitimsiz kişiler çalışmamaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetimler yapılmıştır. İstifamdan 18 hafta sonra olay olmuş. Hizmet alımı geçmişten gelen ihmal zinciri kamu ihale alımına göre yapılıyor. Denetimle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 haziran ayında denetiminden geçmiştir.



14 Nisan’dan bugüne kadar tutukluyum. Bilirkişi raporlarını defalarca okudum. Ne yapsaydım da bu kazayı önleyebilirdim. 35 yıldır memurum. Başımı öne eğecek hiçbir şeyim olmamıştır. Kendim direğe çıkamayacağım için takılan malzemenin, değişen malzemenin fotoğrafları dosyada vardır.”



ANET YETKİLİSİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin davanın ilk duruşmasında savunması alınan ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, üzerine atılı suçları kabul etmedi.



Makine mühendisi olarak işe başladığını aktaran Samsunlu, 2023’te genel müdürlüğe vekaleten getirildiğini belirterek, ANET A.Ş’nin çalışmasını anlattı.



Samsunlu, “Teleferik tesisi, üst düzey teknik bir tesistir. Bu nedenle yılda 1 bakım yapılması söz konusu değil. Günlük, haftalık ve aylık kontrol bakımlar ile 3 yıllık bakım ve kontroller gerçekleştirilmelidir. Olaydan 17.30 sıralarında haberim oldu. Önce üst istasyonu açtım. Ekrandaki arızaları gördüm. Operatör arkadaşıma tesisin çalışıpİ çalışmadığını sorduğumda kendisi tesisi resetlemeye çalıştığını anlattı. Olay yerini gördükten sonra kriz masasına katıldım. Tüm gece boyunca kurtarma ekiplerine tesis bilgilerini aktardım.” dedi.



“BAKIM 14 GÜN SÜRDÜ”



Sanık Özgür Ermiş, işletmede tekniker olarak görev yaptığını anlattı.



Olay günü raporlu olduğunu belirten Ermiş, kazayı telefonla öğrenip, olay yerine gittiğini söyledi.



Ermiş, “Tesislerin bakımları aylık, yıllık yapılmaktadır. Bunların bakımlarını tamamen yaptığımıza inanıyorum. 3 ayda bakım yapılır, normali 70-80 gün sürer. Bu bakım 14 gün sürdü. Bize bakımın 14 günde biteceği, 15’inde hizmete başlayacağı üstler tarafından söyledi. Serkan Yellice ve Orhan Erol bu sürede yapılmasını söyledi.” diye konuştu.



“BAKIM SÜREMİZ 2 AYDIR, 15 GÜN DEĞİL”



Megatower bakım şirketi sahibi sanık Serdar Tezcan, olayı tesis amiri Serkan Yelllice’den öğrendiğini aktardı.



Tezcan, “Tesisimizde günlük, haftalık, aylık bakımları için ANET ile sözleşmemiz vardır. Serkan Yellice ile arada konuyla ilgili görüşmeler yapardım. Suçlamaları kabul etmiyorum. İddianamede, şirketimin sertifikalı olmadığı söyleniyor. Türkiye’de teleferik tesisi yapan tek firmayım. Sanayi Bakanlığından 2023 yılında denetim geçirdim. Yetkisiz personel çalıştırdığım söyleniyor. Meslek yüksek okul belgesi olmayan personelim için eğitimler veriyorum. Makine mühendisleri odasından destek alıyoruz. Aralık ayında Serkan Yellice’den 156 kalemlik listeyi aldım. Fiyatlandırıp, Buğra Samsunlu'ya gönderdim. Bakım kalemlerini aralık ayında gönderdim. Ocak ayında 19 kalemin gerçekleştirilmesi konusunda geri dönüş yapıldı. Oradaki tüm malzemeler olmazsa, tesis çalışmaz diye bir durum yoktu. 19 kalemi bana Buğra Bey getirdi. Bakım süremiz 2 aydır, 15 gün değildir. Personel ekipmanların takılmasını 2 haftada yaptığı için öyle denilmiş. Makaralar, özel malzemeler 10-16 haftada elimize ulaşıyor. Mesut Kocagöz'le değil, Buğra beyle görüşüyordum.” dedi.



“SERKAN BEY 19 KALEM BELİRTTİ”



Mekanik mühendisi sanık Okan Erol, “ANET ile Megatower arasında koordinatörlüğü sağlarım. Olay günü oradaydım. Bayram nedeniyle çok yoğunluk vardı. Bu tesise benim direkt müdahale etme sorumluluğum yoktur. Serkan Bey’e sorunları ilettim. İkinci bir ihbar telefonu geldi. Serkan Bey, Suphi beyi arayarak hat boyunu kontrol etmesini istedi. Ancak Suphi Bey sisli olduğunu söylediği için tesis durdu. Tesis bölgesinde yangın ihtimali olduğu ihbarı geldi. Hattı durdurduğumuzda herhangi bir arıza yoktu. Kontrol edildi. Yangın olabileceği ihtimaliyle hattı çalıştırdı. Sonra ekrana hatalar geldi durduruldu. 156 kalemi, Serkan beye ilettim ve Serkan bey 19 kalem belirtti. Teleferiğe müdahale yetkisi, serkan Yellice beydedir. Otomasyon uyarı verdiğinden bunu ilk etapta otomasyon sistemini çalıştıran kişi görür. Bunu önce Suphi görür. Arıza olduğunda bunu Serkan Bey’e iletmesi gerekiyordu.” diye konuştu.



DÜŞÜK TON UYARISI VERİLDİ



Sanık Suphi Kaplan, olay yanında teleferiği çalıştıran kişinin kendisinin olmadığını belirterek, “Ağır bakımları 2,5-3 ay olması gerekirken 14 günde yapıldı. Benim oradaki ünvanım teknikerdir. O gün düşük ton uyarısını 2-3 saat arayla gördüm. Serkan Yellice’ye söyledim; o da gergiden olabileceğini söyledi. Sistemi tekrar başlatmadım. Otomasyon sistemini resetleyince uyarılar siliniyor ve resetledim. Olaydan ne kadar önce resetledim, hatırlamıyorum. Resetlemeyi Serkan Yellice’nin talimatıyla yaptım.” dedi.



“SİS NEDENİYLE YANGIN DÜŞÜNCESİ OLDU”



Sanık Serkan Yellice de olay günü Okan Erol yangın olduğunu söyleyince direkt kontrol ettiğini anlattı.



Sis nedeniyle bir şey görülmediğini aktaran Yellice, şöyle devam etti:



“Otomasyon sistemini girdik. Gözle yaptığım kontrolde sis bulutları vardı. Güvenlik amaçlı teleferiği durdurdum. Yapılan kontrolden sonra sisten başka bir şey görmedim. Otomasyon sistemini resetledim ama arıza silinmedi. Sistemin beyninde sıkıntı olabilir diye resetledim. Hiçbir arıza silinmedi. Ancak arşive kaydedildi. 2022 nisan ayında yangın çıkmıştı; o olay aklıma gelince müşterilerin tahliyesi için teleferiği çalıştırdım. Düşük kod uyarı sistemi yazılımsal bir ibaredir. 2022 yılından bugüne düşük kod uyarı sistemi zaman zaman uyarı vererek çalışıyor. Tesisi durdurdum, çalıştırdım. Bunu yangın ihtimalini düşünerek yaptım. Bakım döneminde 8 saat çalışmamız gerekirken mesai yaparak gece de çalıştık. Suphi üst, ben alt istasyondaydım. Direkten hat boyuna yangın ihbarı geldiğini Suphi’ye söyledim. ‘Abi orada bir şey’ yok dedi. ‘Ekrana bak’ dedim. Baktı, bir şey olmadığını söyledi.”