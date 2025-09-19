Antalya'daki teleferik kazasında yurt dışı yasakları kalktı

Antalya'da bir kişinin yaşamını yitirdiği teleferik kazasına ilişkin yargılamada üç kişinin yurt dışı yasağı kaldırıldı.

Kaza geçen yıl 12 Nisan günü Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde meydana geldi.

Kazada, parçalanan kabinden düşen bir kişi yaşamını yitirdi, aynı kabindeki ikisi çocuk yedi kişi yaralandı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

22,5 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmanın sonunda kurtarılmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. tutuklanmıştı.

Diğer sekiz şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Belediye başkanı Kocagöz, 57 gün sonra tahliye edilmişti.

YURT DIŞI YASAKLARI KALKTI

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın yeni duruşması bugün görüldü.

Mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişi incelemesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gönderildiğini, ek raporun beklenmesine karar verildi.

Duruşmada sanıklar Serkan Y., Ahmet Buğra S. ve Serdar T. hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Bir sonraki duruşma 14 Ocak 2026'da yapılacak.