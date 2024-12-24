Antalya'daki turuncu kod okulları tatil etti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) turuncu kodla sağanak ve fırtına uyarısı yaptığı Antalya'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Antalya'da şiddetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) turuncu kodla uyarı yapıldı.
Açıklamada, metrekareye 51 ile 100 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği, rüzgarın hızının saatte 70 kilometreyi bulacağı belirtildi.
Kentte önlemler artırıldı.
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şahin başkanlığında, AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Bugün taşımalı eğitime ara verildiğini açıklayan Vali Hulusi Şahin "Normal okullarımızda eğitim devam edecek.” dedi.
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