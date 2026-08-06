Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında iki yeni gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında yeni delil ve tespitler sonrası çalışma başlattı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANAN İKİ KİŞİYE GÖZALTI

Yargılama süreci devam ederken; savcılık tarafından rüşvet iddiasına ilişkin yapılan incelemede, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Serkan T. ile Çağrı G.'nin bildiklerini eksiksiz anlatmadıkları değerlendirildi.

Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla iki şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serkan T. ile Çağrı G., adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'DAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Antalya'da büyükşehir belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması geçen yıldan bu yana devam ediyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. geçen yıl 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma başladığında yurt dışında olan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ise yurda dönüşünden sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.