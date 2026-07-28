Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında yeni tutuklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'i, Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Güney sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Güney, adliyeye sevk edildi.

Tuğçe Güney, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

GENÇLİK MERKEZİNDE ARAMA YAPILDI

Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, sabah erken saatlerde Atatürk Parkı içinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama yaptı.

Merkezde yapılan ayrıntılı aramalarda, tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve resmi belgelere el konuldu.

ANTALYA'DAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Antalya'da büyükşehir belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması geçen yıldan bu yana devam ediyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

oruşturma başladığında yurt dışında olan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ise yurda dönüşünden sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.