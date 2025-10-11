Antalya'da komşu kavgası kanlı bitti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 92 Sokak'ta bulunan bir binada ev taşıma sırasında gürültü çıkarıldığı gerekçesiyle Özkan S. ve Cengiz G. (44) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan S. bıçakla Cengiz G.'yi kolundan yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı Cengiz G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Şüpheli Özkan S. ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.



Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

