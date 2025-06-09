Antalya'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü

Antalya'da İlyas Kıldırgıcı (56) idaresindeki otomobil, Alanya ilçesi Değirmendere Mahallesi Taşatan Sokak'ta virajı alamayarak uçuruma devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kıldırgıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Kıldırgıcı'nın cenazesi Alanya Belediyesi'nin morguna götürüldü.