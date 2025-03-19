Antalya'da TIR devrildi: 2 ölü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Onur Cengiz'in kullandığı TIR, Antalya-Burdur Karayolu'nda bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, sürücü Cengiz ile TIR'da yolcu olarak bulunan Mustafa Erkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.