Antalya'da yaz portakalı hasadı başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde Valensiya türü 'yaz portakalı' hasadına başlandı.

Yaz aylarının vazgeçilmez C vitamini deposu yaz portakalının büyük bölümü yurt dışına ihraç ediliyor. Bölgedeki oteller tarafından da tercih edilen portakalın üreticileri iç pazarda da satış oranının artışa geçmesi için "Her gün çocuklarımıza 1 bardak portakal suyu içirelim" çağrısında bulundu.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, bölgenin önemli gelir kaynaklarından olan turunçgillerden Valensiya portakalının hasadına başlandığını ve yaklaşık 20 gün devam edeceğini söyledi.

"GEÇEN YIL 47 BİN 914 TON ÜRÜN HASADI YAPILDI"







Çömezoğlu, "Antalya bölgesinde en önemli narenciye bölgelerinden biri olan Serik'te geçen yıl 16 bin 623 dekar alanda narenciye yetiştirilmektedir. Bunun büyük kısmını da Valensiya portakalı almaktadır. Yine bu alanda geçen yıl 47 bin 914 ton ürün hasadı yapıldı. Bu yıl ise bu rakamı aşmayı bekliyoruz. İhracatçılar Birliği verilerine göre 2020 yılının ocak ve kasım döneminde Antalya bölgesinde 55 bin 55 ton narenciye hasadı gerçekleşmiş, bundan da 29 milyon 150 bin 479 dolar döviz elde edilmiş" dedi.

Belkıs Mahallesi'nde portakal üreticisi Mehmet Özen de Valensiya portakalının piyasada sıkma portakal olarak bilindiğini aktarırken, portakalın şu anda hasat fiyatının 2,5-2,6 lira aralığında olduğunu dile getirdi.



Mart sonunda başlanan hasadın nisan ayının 15'ine kadar devam edeceğini belirten Özen, "Hasadı yapılan portakalın bir kısmı direkt satışa sunuluyor, bir bölümü de soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Bazı aracılar da direkt yurt dışına ihraç ediyor. Mesela burada toplanan portakal direkt yurt dışına gönderilecek" diye konuştu.

