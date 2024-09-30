Antalyalı başpehlivan Ali Altun kalbine yenildi

Antalyalı 42 yaşındaki başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Antalyalı başpehlivan Ali Altun kalbine yenildi

'da Döşemealtı Belediyesi sporcusu Ali Altun (42), Konyaaltı ilçesinde antrenman yaptığı salonda fenalaştı.

Yakındaki özel hastaneye kaldırılan ve geçirdiği anlaşılan Altun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Başpehlivan Altun'un cenazesi, yarın Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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