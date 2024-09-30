Antalyalı başpehlivan Ali Altun kalbine yenildi

Antalya'da Döşemealtı Belediyesi sporcusu Ali Altun (42), Konyaaltı ilçesinde antrenman yaptığı salonda fenalaştı.



Yakındaki özel hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Altun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Başpehlivan Altun'un cenazesi, yarın Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

