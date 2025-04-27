Antalyalılar Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar ve yabancı konuklar hafif esen rüzgara aldırış etmeden denize girdi.



Kimi vatandaşlar ise yürüyüş ve spor yapmayı tercih ederken, kimileri de sevdikleri ile birlikte Konyaaltı Sahili’nde bulunan yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih etti.