Antalyalılar Konyaaltı Sahili’ne akın etti
Nisan ayının son haftasında havaların iyice ısındı. Antalyalılar ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili’ni akın etti.
Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar ve yabancı konuklar hafif esen rüzgara aldırış etmeden denize girdi.
Kimi vatandaşlar ise yürüyüş ve spor yapmayı tercih ederken, kimileri de sevdikleri ile birlikte Konyaaltı Sahili’nde bulunan yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih etti.
Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da özellikle çocuklar Konyaaltı Sahili’nde serin suların tadını çıkardı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Yurt Haber
- Antalya Konyaaltı