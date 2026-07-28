Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını. Havadan ve karan müdahale ediliyor
28.07.2026 07:36
Son Güncelleme: 28.07.2026 07:39
Antalya’nın Kaş ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.
Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleye başlandı.
Üzümlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.