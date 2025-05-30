Antalya'yı dolu ve hortum vurdu, yaşanan durumu gözyaşlarıyla anlattı

Antalya'nın Serik ve Gazipaşa ilçelerinde etkili olan dolu ve hortum, tarım alanlarında hasara neden oldu. Cam ve plastik seraları parçalayan, ekili ürünlere zarar veren dolu ve hortumun ardından bölgede hasar tespitine başlanırken, üreticiler de yaralarını sarmak için harekete geçti. "ÇOK BÜYÜK KAYBIMIZ VAR" Kaymakam Cemal Şahin, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve beraberindeki heyet, bölgeye giderek üreticilerle görüştü.

Bölgedeki zararın boyutunun incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Yanköy Mahalle Muhtarı Bayram Ali Gür, "Dolu, mahallemizdeki bütün seralarda domateslerimize, karpuzlarımıza, buğdaylarımıza, mahsullerimize zarar verdi. Çok büyük kaybımız var. Yetkililerden destek bekliyoruz." dedi.



Burçak Uysal

"FELAKET YAŞIYORUZ BURADA" Yaban mersini üreticisi Burçak Uysal ise korku yaşadığını söyledi. Uysal, Yanköy Mahallesi'nde yer yer ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ürünlerinin ciddi zarar gördüğünü "Felaket yaşıyoruz burada" diyerek, gözyaşlarıyla anlattı. Uysal, şunları kaydetti: "Dün çok büyük dolu felaketi yaşadık. Normal bir dolunun en fazla 15 dakika sürmesi beklenirken, kamera kayıtlarımız yaklaşık 45 dakika kaydetti.

Dünyada bile en son 1985 yılında 85 dakikayla rekor olarak kayıtlara geçmiş. Yaşadığımız felaket de dünyada kayıtlara geçebilecek boyuttaydı.



Aralıksız 40-45 dakika sürdü. Arabalarımızın camları patladı, insanlar kapalı alanlara geçmekte çok zorlandı.



Kayıplar yaşamaktan korktuk. İnanılmaz derecede hasarımız mevcut. Dolu tüllerimiz çöktü.



Meyve inanılmaz zayiat vermiş durumda. Bu sene çiftçi çok şey yaşadı. Don tehlikesi yaşamıştık. Tam en verimli zamandayken böyle bir felaket atlattık. Can kaybı olmadığına şükrediyorum."