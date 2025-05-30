Antalya'yı hortum vurdu: Çatılar uçtu, seralar yıkıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan hortum büyük zarara neden oldu.

İlçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde denizde oluşan ve karaya çıkan hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, seralar, örtü altında yetiştirilen ürünler ile elektrik iletim hatları hasar gördü.

Polis ekipleri aydınlatma direkleri ile seralardan koparak yola düşen camlar nedeniyle bazı sokakları trafiğe kapattı.

Belediye ekiplerince bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Hortumun ardından etkili olan sağanak ve dolu da hayatı olumsuz etkiledi.

"HER ŞEY 5 DAKİKADA OLDU"

Evinin çatısı uçan Mahmut Çandıroğlu serada çalıştığı esnada büyük bir gürültüyle hortumun meydana geldiğini belirtti.

Deniz tarafından gelen hortumun çatıları uçurduğunu anlatan Çandıroğlu yaşananları şöyle anlattı: "Serada gübre veriyordum. Her şey 5 dakika içinde oldu.

Bir anda denizden gelen fırtına evlerin çatılarını uçurdu, evimin camlarını patlattı, çatısını uçurdu, seraların üstünü aldı. Çocukları kucağıma aldım. Evi salladı."