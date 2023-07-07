Antalya'yı nem bulutları kapladı

O saatte sıcaklığın 32 derece olduğu kentte hissedilen sıcaklık ise 35 derece ölçüldü. Nem bulutlarının sardığı kentte görüş mesafesi azaldı.



Kent merkezinin kuzeyinde "Mazı Dağı" olarak bilinen bölgedeki mahallelerin şehir merkezinden görünmesi zorlaştı. Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu kentte saat 12.00 sıralarında ise nem yüzde 47'ye geriledi, hava sıcaklığı ise 32 derece oldu.

Hissedilen sıcaklık 37 dereceye yükseldi. Antalya'da hava sıcaklığının yarın 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.