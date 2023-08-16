Antalya'yı nem bulutları kapladı: Uçaklar iniş yapamadı

Antalya'da yüzde 85'e ulaşan nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde kenti nem bulutları kapladı. Nem bulutları nedeniyle görüş mesafesi düşerken, havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar farklı şehirlere yönlendirildi.

Antalya'yı nem bulutları kapladı: Uçaklar iniş yapamadı

Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği 'da son günlerde sıcaklıkla birlikte nem de arttı.

Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı kentte nem, yüzde 85'e kadar yükseldi.

Antalya'yı nem bulutları kapladı: Uçaklar iniş yapamadı - 1

Yüksek nem nedeniyle oluşan nem bulutları ise kenti kapladı.

Nem nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Beydağları ise bulutlar nedeniyle görünmez hale geldi.

Antalya'yı nem bulutları kapladı: Uçaklar iniş yapamadı - 2

Kentin kuşbakışı gözüktüğü yüksek yerlerden denizin görülmediği gözlendi.

Diğer yandan nem bulutları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşandı.

Antalya'yı nem bulutları kapladı: Uçaklar iniş yapamadı - 3

Bazı uçaklar rötar yaparken, havalimanına iniş yapamayan uçaklar ise farklı şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

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