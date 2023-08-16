Antalya'yı nem sardı | Oran yüzde 89

Antalya'da yüksek sıcaklığın yanı sıra nem oranı da yüzde 90'a dayandı. Nem nedeniyle oluşan sis de kentte görüş mesafesini düşürdü.

Antalya'yı nem sardı | Oran yüzde 89

Yüksek sıcaklığın etkili olduğu 'da nem oranı yüzde 89'a ulaştı.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinden denize girenler serinlemeye çalıştı.

Antalya'yı nem sardı | Oran yüzde 89 - 1

Bu arada, yüzde 89'a varan nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı. Varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağlarını görmekte güçlük çekti.

Özellikle sabah Lara bölgesinde nemden oluşan sis görüş mesafesini düşürdü.

Yüksek kesimlerden bakıldığında ise nem bulutlarının kent merkezinin üzerini kapladığı görüldü.

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