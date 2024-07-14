Anten tamir ederken 5 katlı binanın çatısından düşüp öldü

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 5 katlı binanın 4’üncü katında oturan Rüştü Yıldız, televizyon antenini tamir etmek için çatıya çıktı. Dengesini kaybeden Yıldız, 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Bina sahibi ve inşaat ustası olduğu öğrenilen Rüştü Yıldız’ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.