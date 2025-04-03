Anteni tamir ederken çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde televizyon tamircisi Hasan Kandemir, 7 Eylül Mahallesi'nde çanak anteni tamir etmeye çıktığı 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



