Anteni tamir ederken çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde anteni tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen 50 yaşındaki Hasan Kandemir hayatını kaybetti.

Anteni tamir ederken çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde televizyon tamircisi Hasan Kandemir, 7 Eylül Mahallesi'nde çanak anteni tamir etmeye çıktığı 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


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