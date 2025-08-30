Antep fıstığında "yok" yılı: Fiyatlar katlandı

Gaziantep'te antep fıstığı hasadı başladı.



Fıstıkta bir yıl "var" bir yıl "yok" yılı. Yani rekolte bir yıl yüksek olurken bir yıl çok düşük oluyor.



Bu sene ürünün az olduğu yıl. Ancak verim tahminlerin de çok altında.



Ürün az olunca fiyatlar arttı.



Taze antep fıstığının kilogramı Gaziantep'te 500 liradan satılıyor. Fiyat 700 liraya kadar çıkıyor.



Tutar büyükşehirlerde ise bin lirayı aşıyor.