Antep fıstığının fiyatı düştü! Tüketiciden yoğun talep var

Yüksek rekolte sayesinde piyasanın hareketlendiğini belirten fıstık üreticileri, vatandaşların gösterdiği yoğun talebin de kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olduklarını ve bu yıl, fıstığın daha ulaşılabilir olduğunu dile getirdi.

''VATANDAŞ KİLOLARCA FISTIK ALIYOR''



Fıstık fiyatları ile ilgili konuşan esnaf Özgürcan Aytekin, “Fıstık fiyatlarında gözle görülür bir değişim var. Yaş fıstık dediğimiz fıstıklar 600 TL olarak belirlendi. Rekolte yükseldikçe fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu fiyatlar tuzlu Antep fıstığına da yansıdı. Geçen yıl fıstık az olduğu için fiyatlar yüksekti. Bu yıl fıstık fazla, o yüzden fiyatlar 500 TL'ye kadar düştü. Vatandaşlar kilolarca fıstık alıyor. Biz esnaf olarak memnunuz” dedi.

''NE KADAR UCUZ OLURSA O KADAR TÜKETİRİZ''



Fiyatların düşüşünden memnun olduğunu söyleyen bir müşteri “Fiyatlar şu an çok iyi. Fıstık ne kadar ucuz olursa biz de o kadar çok tüketiriz. Önceden yarım kilogram yerdik. Şimdi 2-3 kilogram yiyoruz. Biz vatandaş olarak fıstık fiyatlarından çok memnunuz” diye konuştu.