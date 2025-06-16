Antik Roma Havuzu'nda 79 yıl sonra ilk kazı: Tyana'nın su mirası gün yüzüne çıkıyor

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli Kasabası'nda yer alan Antik Roma Havuzu, hem tarihi hem de mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Milattan sonra 2'nci yüzyılda, Hadrian ve Trajan dönemlerinde inşa edilen bu yapı, sadece bir su kaynağı değil; aynı zamanda Antik Tyana kentine içilebilir su taşıyan bir sistemin önemli bir parçası olarak biliniyor.

Tyana Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay ve ekibi tarafından başlatılan kazı çalışmalarında Roma Havuzu çevresinde yer alan eserler gün yüzüne çıkarılacak.



Doğanay, yaptığı açıklamada Bahçeli Roma Havuzu'nda ilk kazıların 1946 yılında yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Roma Havuzu'nun Bolkarlar ve Aladağlar'dan gelen kaynak sularını bir araya toplayarak yaklaşık 3000 metrelik yer altı kanallarıyla Tyana'ya taşıdığı biliniyor. 1800-2000 metrelik bölümlerde ise su kemerler üzerine alınarak kente ulaştırılmış. Havuz, o dönemde yaklaşık 35 bin kişilik nüfusa temiz içme suyu sağlıyordu. Bu sistem döneminde mühendislik örneği."