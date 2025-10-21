Antremanda büyük şok: Kalp krizi geçiren kaleci hayatını kaybetti

Marmara Grubu 1. Amatör Küme takımlarından Bandırma Sanayispor takımının kalecisi 28 yaşındaki Oğuzhan Kamacı, 600 Evler Spor Kompleksi'nde ligin ilk maçı Gönen Karşıyakaspor hazırlıkları sırasında fenalaştı.

Bu sırada arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kamacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ



Kalp krizi geçirdiği öğrenilen genç kaleci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kamacı'nın cenazesinin bugün Haydar Çavuş Cami'ndeki törenin ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.