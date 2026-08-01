Antrenmanda boynunun üzerine düşmüştü. Milli sporcu entübe edildi

Olay dün akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi’ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu’nda meydana geldi.

Türkiye şampiyonluğu bulunan ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden milli sporcu Bahadır Çimen, barfiks aletinde antrenman yaptığı sırada dengesini kaybederek boynunun üzerine düştü.

Ağır yaralanan Çimen için salona sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çimen, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan sporcu, operasyonun ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara’ya sevk edildi.

İlk ameliyatının başarılı geçtiği öğrenilen Çimen’in, Ankara’da yoğun bakım ünitesinde doktorların kararıyla entübe edildiği belirtildi.

Çimen’in tedavisi sürüyor.