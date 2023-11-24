"Anucurlar"ın lideri Fransa'da tutuklandı

ANUCURLAR ÇETESİ LİDERİ SİNAN ANUCUR FRANSA'DA TUTUKLANMIŞ



Sinan Anucur'un Fransa'da yakalandığı ve orada yerel mahkemece geçici olarak tutuklandığı öğrenildi.



Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen Fransa'da tutuklanan Sinan Anucur'un "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yerel mahkemece karar verildiği ve dosyanın istinaf aşamasında olduğundan kırmızı bülten ile iade talebinde bulunup bulunmamasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sordu.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf aşamasındaki dosyanın henüz incelenmediğini ve bu nedenle yerel mahkemenin vermiş olduğu adli kontrol kararını ihlal eden Sinan Anucur hakkında talebin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirmesi gerektiğini belirtti.



TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sinan Anucur'un yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

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