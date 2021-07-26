AOÇ'deki yangının şüphelisi adli psikiyatri hastanesine sevk edildi

1937'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Hazine'ye bağışlanan Çankaya ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

AOÇ'nin Eskişehir yoluna yakın bölgede bir kaç noktada çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Yangın, Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.



Tangının şüphelisi, Eskişehir Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheli Mehmet T, soruşturmayı yürüten savcının talimatı üzerine Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Buradan gelen rapor doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği, konuşma güçlüğü bulunan şüphelinin Eskişehir Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevkini kararlaştırdı.



"YANGINA ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLDİ"



Öte yandan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Teczan Karakuş Candan, bölgede geçmiş dönemde yapılan yol ve bariyerler nedeniyle ekiplerin yangına geç müdahale ettiğini ileri sürdü.



Orman Genel Müdürlüğü'nce geç müdahale iddiasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yangının dün saat 12.10'da; Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü ve Ankara Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki zırhlı birlikler mevkiinde bulunan AOÇ arazisinde çıktığı belirtildi.



Ayrıca açıklamada, "1 helikopter, 9 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ile 12.20'de yangına müdahale edilmiş ve 13.00'da kontrol altına alınmıştır. Bazı yayın kuruluşlarında çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yangına zamanında müdahale edilmiş ve 40 dakika gibi kısa bir zamanda kontrol altına alınmıştır" denildi.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada ise saat 12.10’da çıkan orman yangınına 12.20’de ilk müdahalenin yapıldığı ve ekiplerin vakit kaybetmeden alana sevk edildiği bildirildi.



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