AÖF ara sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? (AÖF soruları görüntüleme sayfası)

2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Yarıyılı Ara Sınavları, 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı. Sınavlardan alacakları notu merak eden öğrenciler, sorular ve cevapların yayımlanmasıyla birlikte netlerini hesaplayabilecekler. Peki, AÖF ara sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?
AÖF SORULARI CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AÖF sınav soruları ve cevapları oturumların tamamlanması ardından paylaşılıyor. Ara (Vize) sınavı cevap anahtarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor. Sınav ve sonuçlar ile ilgili duyurular Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılıyor. Soru - cevap duyurusunun Üniversite'nin Twitter ve Facebook hesaplarından yapılması bekleniyor.
AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.
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