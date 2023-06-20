AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenmişti. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Fakültesi Bahar Dönemi final sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Anadolu Üniversitesi resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından öğrencilerini bilgilendiriyor. 

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde " Öğrenci Girişi" sayfasından açıklanıyor.

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

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