AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Final tarihleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde

Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıtlı olan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarının tarihini merak ediyor. AÖF sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2023 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınav tarihleri...

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Final tarihleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde

Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarının tamamlanması ardından gözler final sınavlarına çevrildi.  'de ders geçme notu hesaplaması ara sınavların yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak yapılıyor. Öğrencilerin mezun olabilmesi için büyük önem taşıyan final sınavlarının tarihi ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. 

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Final tarihleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde - 1

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan takvimle yıl içerisinde gerçekleştirilecek tüm sınavların tarihleri belirlendi. Takvime göre, bahar dönemi sınavları 27- 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak. 

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Final tarihleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde - 2

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

6 Şubat'ta meydana gelen ve büyük kayıplara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi sınavları online olarak yapılmıştı. Final sınavlarının yapılış şekli ilerleyen günlerde Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulacak. 

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