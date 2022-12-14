AÖF güz dönemi sınav sonuçlarında son durum: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi tarafından 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF güz dönemi sınavları tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler sonuç heyecanı yaşıyor. Anadolu Üniversitesi'nden sonuç tarihine yönelik açıklama gelmedi ancak önceki dönemler kaynak alındığı AÖF güz dönemi sınav sonuçlarının 26 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF'TE BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.



Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.