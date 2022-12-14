AÖF güz dönemi sınav sonuçlarında son durum: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları üç oturumda tamamlandı. 10-11 Aralık tarihlerinde tamamlanan AÖF sınavlarının ardından, öğrencilerin sonuç heyecanı başladı. Peki,  AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

AÖF güz dönemi sınav sonuçlarında son durum: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi tarafından 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi sınavları tamamlandı. telaşını geride bırakan öğrenciler sonuç heyecanı yaşıyor. Anadolu Üniversitesi'nden sonuç tarihine yönelik açıklama gelmedi ancak önceki dönemler kaynak alındığı AÖF güz dönemi sınav sonuçlarının 26 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor. 

AÖF güz dönemi sınav sonuçlarında son durum: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

AÖF'TE BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

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