AÖF sınavları online mı yapılacak? Bahar dönemi AÖF sınav tarihleri yaklaşıyor

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi sınav takvimi belli oldu. Takvim doğrultusunda AÖF bahar dönemi ara sınavları nisan ayı ortasında gerçekleştirilecek. Peki, AÖF sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? AÖF sınavları online mı yapılacak?

AÖF sınavları online mı yapılacak? Bahar dönemi AÖF sınav tarihleri yaklaşıyor

kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında yapıldı. Kayıt yenileme süreci ardından gözler AÖF bahar dönemi sınavlarına çevrildi. 

AÖF BAHAR DÖNEMİ TARİHLERİ

AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?

Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Henüz sınav şekliyle ilgili üniversiteden bir açıklama gelmedi. Online sınav kararı alındığında öğrenciler anadolu.edu.tr adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınavları başlatıyor. Online sınav kararı alınması durumunda sınavların benzer şekilde yapılması öngörülüyor.

AÖF sınavları online mı yapılacak? Bahar dönemi AÖF sınav tarihleri yaklaşıyor - 1

AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."

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