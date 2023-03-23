AÖF sınavları online mı yapılacak? Bahar dönemi AÖF sınav tarihleri yaklaşıyor

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında yapıldı. Kayıt yenileme süreci ardından gözler AÖF bahar dönemi sınavlarına çevrildi.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ



AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?

Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Henüz sınav şekliyle ilgili üniversiteden bir açıklama gelmedi. Online sınav kararı alındığında öğrenciler anadolu.edu.tr adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınavları başlatıyor. Online sınav kararı alınması durumunda sınavların benzer şekilde yapılması öngörülüyor.



