AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınmıştı. AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'te yüz yüze yapılacak.
SINAV SORUSU VE SÜRESİ
Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru ve 30 dakika sınav süresi verilecek.
YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME
Yaz okulu sınavlarında 35’in altında alan öğrenciler başarısız sayılacak.
AÖF yaz okulu sınavlarının yıl sonu başarı puanına katkısı %100 olacak. Örneğin aday sınavdan 75 alması durumunda başarı puanı da 75 olacak.
Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavın
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