AÖF'te 'dijital diploma' dönemi başladı: Anadolu Üniversitesi AÖF dijital diploma nasıl görüntülenir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, alınan karar doğrultusunda 2022-2023 akademik yılında mezun olan öğrencilere dijital diploma hizmeti sağlamaya başladı.
Dijital diploma sistemi sayesinde mezunlar ve öğrenciler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar karekodu okutarak hem dijital diplomalarına hem de öğrenci kimliklerine erişebilecek. Kalıcılık, doğrulanabilirlik, güvenlik, çevreye duyarlılık, ulaşılabilirlik, ücretsiz olması ve kolaylık gibi 7 farklı ana başlıkla kullanımına başlanan dijital diplomalar bu dönemden itibaren öğrencilere dağıtılacak.
DİJİTAL DİPLOMA NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler, dijital diplomalarını öğrenci otomasyonu üzerinden görüntüleyebilecek.
AÖF dijital diplomayı indirmek isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi Hesabı ile giriş seçeneği ile beraber T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle dijital diplomaya ulaşabilir.
Ayrıca şifresini unutan adaylar e-Devlet giriş seçeneğiyle T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sorgulama işlemi yapabilir.
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