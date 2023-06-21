AÖF'te sonuç duyurusu geldi: AÖF sonuç sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrilmişti. AÖF final sonuçları 21 Haziran'da ilan edildi. Anadolu Üniversitesi resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından öğrencilerini bilgilendirdi.
SONUÇ DUYURUSU
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." denildi.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
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