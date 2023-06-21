AÖF'te sonuç duyurusu geldi: AÖF sonuç sorgulama ekranı

AÖF final sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenmişti. AÖF final sonuçları online sistem üzerinden öğrenilebiliyor.

AÖF'te sonuç duyurusu geldi: AÖF sonuç sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Fakültesi Bahar Dönemi final sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrilmişti. final sonuçları 21 Haziran'da ilan edildi. Anadolu Üniversitesi resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından öğrencilerini bilgilendirdi.

AÖF'te sonuç duyurusu geldi: AÖF sonuç sorgulama ekranı - 1

SONUÇ DUYURUSU

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; " AÇIKLANDI! 2022-2023 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." denildi. 

AÖF'te sonuç duyurusu geldi: AÖF sonuç sorgulama ekranı - 2

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...