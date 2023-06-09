AÖL 3. dönem kayıt süreci devam ediyor (Açık Lise 3.dönem sınavları ne zaman?)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Yenileme işlemlerini geride bırakan öğrenciler, AÖL 3. dönem sınavlarının tarihini araştırıyor. Peki, açık lise 3.dönem sınavları ne zaman yapılacaki, tarih belli oldu mu?

AÖL 3. dönem kayıt süreci devam ediyor (Açık Lise 3.dönem sınavları ne zaman?)

Lisesi 3. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Kayıtlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiren öğrenciler, belirtilen tarihler arasında 3. dönem sınavlarına katılım sağlayacak. 16 Mayıs 2023 tarihinde başlayan kayıt yenilemeleri, 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek. 

AÖL 3. dönem kayıt süreci devam ediyor (Açık Lise 3.dönem sınavları ne zaman?) - 1

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem sınavları temmuz ayında yapılacak. Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol..gov.tr/ adresinden paylaşılacak. 

AÖL 3. dönem kayıt süreci devam ediyor (Açık Lise 3.dönem sınavları ne zaman?) - 2

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı. AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor. 

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