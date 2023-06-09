AÖL 3. dönem kayıt süreci devam ediyor (Açık Lise 3.dönem sınavları ne zaman?)

Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Kayıtlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiren öğrenciler, belirtilen tarihler arasında 3. dönem sınavlarına katılım sağlayacak. 16 Mayıs 2023 tarihinde başlayan AÖL kayıt yenilemeleri, 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak. AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NASIL YAPILACAK? AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı. AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.