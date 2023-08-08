AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (AÖL çevrimiçi sınav tarihleri)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları online olarak yapılıyor. Sınavlar 28.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında olacak. Sınavların tamamlanması ardından değerlendirme süreci başlayacak.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Ağustos itibariyle sona erecek AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacak.
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.
AÖL PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
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