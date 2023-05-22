AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? Kayıt yenileme süreci devam ediyor

AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav tarihleri için araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler, yıl içerisinde üç farklı dönemde sınava katılım sağlıyor. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? Kayıt yenileme süreci devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı () Açık Öğretim Lisesi () 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Yenileme süreci devam ederken gözler 3. dönem sınavlarına çevrildi. 

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? Kayıt yenileme süreci devam ediyor - 1

KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? Kayıt yenileme süreci devam ediyor - 2

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem uygulama takvimi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 3. dönem sınavları temmuz ayında uygulanmıştı. Bu yılın 3. dönem sınavlarının da temmuz ayı içerisinde uygulanması bekleniyor.

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