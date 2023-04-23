AÖL online sınava katılım nasıl sağlanır? AÖL öğrenci giriş ekranı ile sınava katılımın ayrıntıları

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem AÖL sınav tarihlerini açıkladı. Alınan karara göre, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen AÖL sınavları 24-30 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.
SINAVA KATILIM NASIL YAPILIR?
MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecektir.
Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklar.
Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklar.
Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek.
Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.
Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacak.
Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.
Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi” sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut
derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak işlem yapılacak.
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