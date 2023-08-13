AÖL sınav sonucunda son durum: AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

28 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen AÖL sınavlarının sonuç tarihi, sınava katılım sağlayanlar tarafından merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.

eğerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.