AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınav online mı olacak? AÖL 1. dönem sınavları takvimi

AÖL 1. dönem sınavları takvimi belli oldu. Buna göre; AÖL sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Liselerinden

mezun olamamış (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri dâhil) öğrenciler 2021-4 Dönemi Online (Çevrim İçi) Ek Sınava katılabilecektir. MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve

öğretim yılı 1.dönem Online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1.dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecek.

SINAV SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 09.12.2022 (saat 09.30’dan) - 20.12.2022 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARIIN UYGULANMASI



Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklar.



Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 25.11.2022 (saat 09.30’dan) - 20.12.2022 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.



Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.



Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.



Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.



Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacaktır.



Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.