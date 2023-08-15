AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? (MEB AÖL sonuç ekranı)

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavları 9 Ağustos tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? (MEB AÖL sonuç ekranı)

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 3. dönem sınavının sonucu için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.  Sınavdan başarılı not alıp almayacaklarını merak eden öğrenciler, sonuç tarihini araştırıyor. 

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? (MEB AÖL sonuç ekranı) - 1

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuçları en geç 15 gün içerisinde ilan edilecek. AÖL 3. Dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihinde paylaşılması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklandı. Söz konusu sınavın sonuçları https://aol.meb.gov.tr/  üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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