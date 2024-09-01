Apart odasında şüpheli ölüm

Denizli'nin Çardak ilçesinde kötü koku gelen apart dairesinden 2 gün önce odaya yerleşen kişinin cansız bedeni ortaya çıktı. Odada boş içki şişeleri ve kullanılmış ilaç kutularına rastlayan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Apart odasında şüpheli ölüm

Çardak merkez Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında faaliyet gösteren bir apartta 51 yaşındaki Seyfettin Söğüt, taşındı.

İkinci kattaki odadan gelen kötü kokudan şüphelenen işletmeci, odaya girdiğinde Seyfettin Söğüt'ü hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Yapılan ihbarı ardından olayın yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MI CİNAYET Mİ?

Uzun bir süre önce öldüğü tespit edilen Seyfettin Söğüt'ün cenazesi Çardak Devlet Hastanesinde yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp morguna sevk edildi.

Kaldığı odada boş içki şişeleri ve kullanılmış ilaç kabına rastlanılan Seyfettin Söğüt'ün ilaç içerek hayatına son vermiş olabileceği iddiası üzerine durulduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kabin amiri Onur Aykanat'ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da hayalet ekran hırsızları yakalandı

İstanbul'da hayalet ekran hırsızları yakalandı

TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp okullarını kız öğrenciler birincilikle bitirdi

TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp okullarını kız öğrenciler birincilikle bitirdi

Adana'da 6 milyona yakın makaron ele geçirildi

Adana'da 6 milyona yakın makaron ele geçirildi

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...