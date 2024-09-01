Apart odasında şüpheli ölüm

Çardak merkez Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında faaliyet gösteren bir apartta 51 yaşındaki Seyfettin Söğüt, taşındı.

İkinci kattaki odadan gelen kötü kokudan şüphelenen işletmeci, odaya girdiğinde Seyfettin Söğüt'ü hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.



Yapılan ihbarı ardından olayın yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Uzun bir süre önce öldüğü tespit edilen Seyfettin Söğüt'ün cenazesi Çardak Devlet Hastanesinde yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp morguna sevk edildi.

Kaldığı odada boş içki şişeleri ve kullanılmış ilaç kabına rastlanılan Seyfettin Söğüt'ün ilaç içerek hayatına son vermiş olabileceği iddiası üzerine durulduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.