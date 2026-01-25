Apart otel sahibi merdivenden düşerek öldü

25.01.2026 22:52

Apart otel sahibi merdivenden düşerek öldü
Anadolu Ajansı
AA

​Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, apart otelin merdivenlerinden düştüğü öne sürülen iş yeri sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yunusemre 75. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir apart otelin sahibi Habip Çulha'nın otelin bahçesindeki merdivenlerden düştüğü iddia edildi.


​Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Çulha'yı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.


Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çulha'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

