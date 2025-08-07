Apart oteldeki kavga kanlı bitti: Bıçaklanan müşteri yaşamını yitirdi

Mersin'in Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki apart otelde konaklayan Emir Abakay (27), çıkış işlemlerini yaptırdığı sırada bilinmeyen nedenle işletme sahibinin arkadaşı Ramazan G. (31) ile tartıştı.



Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Ramazan G., Abakay'ı bacağından bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abakay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.