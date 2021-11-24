Apartman bodrumunda dehşet: Ekin öldü, erkek arkadaşı aranıyor

Adana'da bir apartmanın bodrum katında vurulan kadın hayatını kaybetti.



Olay, saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur başlayınca serdiği çamaşırları toplamak için balkona çıkan kadın, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan incelemede ölen kişinin Ekin Gökçe Yıldız olduğu belirlendi.



APARTMANIN BODRUMUNDA VURULMUŞ



Apartmanda inceleme yapan polis, bodrumda kan izleri ve mermi kovanı buldu. Yıldız’ın bodrumda vurulduğu tespit edildi. Apartmandaki 2 kişi gözaltına alınırken, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Ekin Gökçe Eker’in erkek arkadaşı Ebubekir T.’yi yakalamak için de çalışma başlatıldı.



ESKİ EŞİ 2 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ



Yapılan araştırmada, Ekin Gökçe Yıldız’ın 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu’nun (26) da 5 Ağustos 2019’da barışmak için gittiği Sümer Mahallesi’nde husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.



Yıldız’ın bu evlilikten Ş.L.F. adında bir kızı olduğu ve eşini öldüren kişilerce tehdit edildiği öne sürüldü. Yıldız’ın bu zamana kadar kızını tek başına büyüttüğü, Ebubekir T. ile tanışıp sevgili oldukları öğrenildi.



"BENİM KIZIM DAHA 20 YAŞINDAYDI"



Olayı haber alan Yıldız’ın annesi Nermin Yıldız, anneannesi Aysel Tezel ile 3 yaşındaki kızı Ş.L.F., Adana Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Yıldız’ın kızı Ş.L.F.’nin olan bitenden habersiz, anneannesine “Annem ne zaman gelecek” diye sorması yürekleri dağladı.



Nermin Yıldız, “Önce damadımı, şimdi de kızımı öldürdüler. Benim kızım daha 20 yaşındaydı. Kızımın katilinin bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyorum. Bugün benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın. Allah’ından bulsunlar” diyerek gözyaşı döktü.



"KURBAN BAYRAMI’NA 5 GÜN KALA ÖLDÜRDÜLER"



Anneanne Aysel Tezel ise, “Kurban Bayramı’na 5 gün kala torunumun eşini barışmak için çağırdılar, üzerinde hiçbir şey yoktu. Barışmaya gitti, öldürdüler. Sonra da arkadaşları olan Ebubekir T.’ye ‘Sen bu kızla evlen, ortadan kaldır’ demişler. O da torunumu öldürdü. Torunumun kızı 6 aylıkken, babasını öldürdüler. Şimdi de annesi gitti. Ortada kaldı çocuk” diye konuştu.