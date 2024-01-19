Apartman boşluğuna atılan sigara yangına neden oldu

Olay, saat 09.30 sıralarında Yeni Mahalle Ulus Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binadan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Binanın üçüncü katına çıkan ekipler dumanların apartman boşluğundan çıktığını tespit etmesi üzerine yangına müdahale etti.

Yangın sonrası apartmanda herhangi bir kaza yaşanmazken, yangının atılan sigara izmaritlerinden çıktığı belirlendi.