Apartman boşluğuna düşüp can verdi

İstanbul Başakşehir'de inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Apartman boşluğuna düşüp can verdi

Ahmet Balcı (65) dün akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi 38. Sokak'ta yapımı süren bir inşaatta asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Balcı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da sahte içkiden ölümler: İmalathaneye baskın, bir gözaltı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...