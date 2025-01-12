Apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısında yangın ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.



İtfaiye ekipleri merdiven kurarak çatıdaki yangına müdahalede bulunurken, trafik ekipleri köprüden itibaren yolu araç trafiğine kapattı.



Ambulans ve sağlık ekibi de muhtemel bir yaralanma ve dumandan etkilenme durumuna karşı olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürülürken, yangında çatıya atılan eski halı, soba, bilgisayar kasası, bisiklet ve odunların yandığı bildirildi.