Apartman dairesinde korkutan yangın

Tekirdağ Çorlu’da bir apartmanda yangın çıktı. Dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye merdiveniyle binadan tahliye edildi. Yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.

Apartman dairesinde korkutan yangın

Gece saatlerinde Fikir Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Alevlerin hızla yayılması sonucunda binanın farklı katlarında yaşayan bazı vatandaşlar, yoğun duman arasında binadan çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman dairelerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması başlattı.

Apartman dairesinde korkutan yangın - 1

Biri bebek 4 kişi, itfaiye aracından uzatılan merdivenle itfaiye erlerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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