Apartman girişinde kılıçlı dehşet: Fötr şapkalı adam suç makinesi çıktı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir şüpheli, apartman girişinde bir şüpheliye kılıçla saldırdı. Saldırı anları kameralara yansırken suç makinesinin 18 tane suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin evinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda kavga sırasında kullandığı kılıç ile 70 adet fişek ele geçirildi.

Apartman girişinde kılıçlı dehşet: Fötr şapkalı adam suç makinesi çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki şüpheli A.R., bir apartman girişinde bir kişiyi kılıçla vurarak yaraladı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmada binanın güvenlik kamera kaydı incelemeye alındı.

Apartman girişinde kılıçlı dehşet: Fötr şapkalı adam suç makinesi çıktı - 1 Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise A.R.’nin kapıya vurduğu ardından da bir kişiye kılıçla saldırdığı görüldü.

18 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Yapılan kontrollerde 18 suç kaydı olduğu tespit edilen A.R., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin evinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda kavga sırasında kullandığı kılıç ile 70 adet fişek ele geçirildi.

Apartman girişinde kılıçlı dehşet: Fötr şapkalı adam suç makinesi çıktı - 2

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.R., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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